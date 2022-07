(Di lunedì 18 luglio 2022) Londra, 18 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Le autorità dell'aeroporto di, nei pressi di Londra, hanno temporaneamente sospeso alcuniperché le alte temperature hannoto parte dell'. La direzione dell'aeroporto ha successivamente riferito che, intorno alle 18:00 (ora locale), sia per idi partenza che per quelli di arrivo la situazione era tornata alla normalità. In precedenza, ierano stati temporaneamenteper "consentire riparazioni essenziali alla", riferisce un portavoce dell'aeroporto. Alcune compagnie, come EasyJet o Ryanair, hanno dovuto dirottare alcuni dei loro arrivi verso aeroporti vicini. Allo stesso modo, EasyJet ha riferito di aver dovuto ...

TV7Benevento : Gb: asfalto si solleva sulla pista per il caldo, voli sospesi a Luton - -

Londra, 18 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Le autorità dell'aeroporto di Luton, nei pressi di Londra, hanno temporaneamente sospeso alcuni voli ...