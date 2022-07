Dybala alla Roma, da sogno a realtà: le tappe di una trattativa quasi impossibile (Di lunedì 18 luglio 2022) Il sogno di tutti i tifosi giallorossi è diventato realtà: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Con un blitz in un weekend di metà luglio la società dei Friedkin chiude probabilmente il più grande colpo dell’estate di calciomercato, facendo firmare a parametro zero l’attaccante argentino. Una trattativa che per lunghi mesi è stata un vero tormentone, tra accelerate, promesse, frenate e attese. Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato Paulo Dybala alla Roma. Dicembre 2021, il mancato rinnovo con la Juventus Ansa Paulo Dybala con la maglia della Juventus durante la gara di Serie A Juventus-Atalanta, Torino, Italia, 27 novembre 2021 La firma attesa per tutto l’autunno sul rinnovo di ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildi tutti i tifosi giallorossi è diventato: Pauloè un nuovo giocatore della. Con un blitz in un weekend di metà luglio la società dei Friedkin chiude probabilmente il più grande colpo dell’estate di calciomercato, facendo firmare a parametro zero l’attaccante argentino. Unache per lunghi mesi è stata un vero tormentone, tra accelerate, promesse, frenate e attese. Ripercorriamo insieme leche hanno portato Paulo. Dicembre 2021, il mancato rinnovo con la Juventus Ansa Paulocon la maglia della Juventus durante la gara di Serie A Juventus-Atalanta, Torino, Italia, 27 novembre 2021 La firma attesa per tutto l’autunno sul rinnovo di ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - Lore_QX : @GennyDelVe Gennari', questo succede a chi crede di aver raggiunto una dimensione che non è aderente alla realtà.… - Monkey_Say_Twit : DYBALA ALLA ROMA E BREMER ANCHE? ?? CORSI E RICORSI CALCISTICI -