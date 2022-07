"Due segnali pericolosi". Draghi si dimette? Il preoccupante avvertimento di Mentana (Di lunedì 18 luglio 2022) Enrico Mentana torna a soffermarsi sulla crisi di governo. In attesa, come tutti, del discorso di Mario Draghi alle Camere previsto per mercoledì, il direttore del tg di La7 commenta su Facebook: "Mario Draghi fu chiamato dal Presidente della Repubblica per guidare un governo di unità nazionale, cui aderirono quasi tutte le principali forze parlamentari. La crisi di consensi e la scissione subita dalla principale di queste forze hanno indotto il suo leader a mettere in discussione quella adesione. Per questo il presidente del consiglio, che non è parlamentare né espressione di un partito o di una coalizione, ha deciso di dimettersi". E ancora, mettendo le mani avanti e ribadendo che "fin qui è tutto lineare". A differenza di altre situazioni che si sono generate: "Lo è molto meno lo psicodramma che si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Enricotorna a soffermarsi sulla crisi di governo. In attesa, come tutti, del discorso di Marioalle Camere previsto per mercoledì, il direttore del tg di La7 commenta su Facebook: "Mariofu chiamato dal Presidente della Repubblica per guidare un governo di unità nazionale, cui aderirono quasi tutte le principali forze parlamentari. La crisi di consensi e la scissione subita dalla principale di queste forze hanno indotto il suo leader a mettere in discussione quella adesione. Per questo il presidente del consiglio, che non è parlamentare né espressione di un partito o di una coalizione, ha deciso dirsi". E ancora, mettendo le mani avanti e ribadendo che "fin qui è tutto lineare". A differenza di altre situazioni che si sono generate: "Lo è molto meno lo psicodramma che si è ...

