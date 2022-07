"Draghi bis senza 5s o si va al voto". Forza Italia detta la linea (Di lunedì 18 luglio 2022) Vertice romano per Silvio Berlusconi e i dirigenti nazionali di Forza Italia: per il Cavaliere, Giuseppe Conte non può dare stabilità al Paese Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Vertice romano per Silvio Berlusconi e i dirigenti nazionali di: per il Cavaliere, Giuseppe Conte non può dare stabilità al Paese

Pubblicità

matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - alessioviola : ++Crisi, si va verso Draghi Bis con Cinque Stelle riuniti fino a fine legislatura++ - fattoquotidiano : Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi, tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi? Mica tanto [Leggi e… - gabriellasola : RT @claudiocerasa: Partita l'operazione ricomposizione (anche senza Conte). Bis di Draghi non più impossibile. - a_medici : RT @matteorenzi: Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioranza sile… -