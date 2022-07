Crisi di governo, mercoledì il voto di fiducia alle Camere. Oggi l'assemblea M5s (Di lunedì 18 luglio 2022) È ancora il giorno del M5s, con l'assemblea fiume che da tre giorni va avanti su Zoom e Oggi pomeriggio riprenderà alle 14. I grillini cercano di trovare una sintesi in vista di mercoledì, quando ci sarà da esprimersi a favore o contro il governo Draghi. In Aula, al Senato e alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi ci sarà un dibattito "fiduciario", ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, alla quale seguirà una votazione con appello nominale. Nel M5s la lista di chi è pronto a sostenere Draghi si aggiorna di ora in ora, se Conte decidesse di restare fuori dalla maggioranza i grillini governisti sono pronti a migrare verso altri gruppi parlamentari. Il centrodestra fa muro: mai più un governo con il M5s, hanno detto ieri Matteo Salvini ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) È ancora il giorno del M5s, con l'fiume che da tre giorni va avanti su Zoom epomeriggio riprenderà14. I grillini cercano di trovare una sintesi in vista di, quando ci sarà da esprimersi a favore o contro ilDraghi. In Aula, al Senato e alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi ci sarà un dibattito "rio", ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, alla quale seguirà una votazione con appello nominale. Nel M5s la lista di chi è pronto a sostenere Draghi si aggiorna di ora in ora, se Conte decidesse di restare fuori dalla maggioranza i grillini governisti sono pronti a migrare verso altri gruppi parlamentari. Il centrodestra fa muro: mai più uncon il M5s, hanno detto ieri Matteo Salvini ...

