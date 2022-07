Come trasformare il veleno in medicina... (Di lunedì 18 luglio 2022) Giovanni Allevi non molla. Da quando ha iniziato la sua battaglia contro un mieloma multiplo ha deciso di allontanarsi dal palco ma non dai suoi fan. Che aggiorna costantemente sul percorso di cure: dal ricovero in ospedale al dolore per l’inizio delle terapie fino al racconto di ciò in cui trova conforto e forza. E che non poteva che essere la musica. Proprio al grande amore della sua vita ha dedicato l’ultimo post Instagram, nel quale racconta di aver iniziato a comporre una melodia sul mieloma. Giovanni Allevi, vita e carriera dell’enfant terrible della musica classica guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Giovanni Allevi non molla. Da quando ha iniziato la sua battaglia contro un mieloma multiplo ha deciso di allontanarsi dal palco ma non dai suoi fan. Che aggiorna costantemente sul percorso di cure: dal ricovero in ospedale al dolore per l’inizio delle terapie fino al racconto di ciò in cui trova conforto e forza. E che non poteva che essere la musica. Proprio al grande amore della sua vita ha dedicato l’ultimo post Instagram, nel quale racconta di aver iniziato a comporre una melodia sul mieloma. Giovanni Allevi, vita e carriera dell’enfant terrible della musica classica guarda le foto ...

