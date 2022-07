Come conservare le melanzane per 2 ANNI! Senza SALE e ACETO! (Di lunedì 18 luglio 2022) conservare le melanzane fresche per 2 ANNI! Senza SALE e ACETO! Vuoi scoprire Come è possibile conservare le melanzane per ben 2 anni? Bene, per farlo bisogna semplicemente inserirle in un barattolo di vetro. Qual è la magia? Facile: la magia sta nel non dover usare aceto e SALE. per imparare questo trucchetto che ti tornerà utile in varie occasioni. Vedrai che in questo modo le melanzane non perderanno il loro sapore. conservare le melanzane fresche per 2 ANNI! Senza SALE e ACETO! Per cominciare dobbiamo recuperare 2 chilogrammi di melanzane ed eliminare il loro calice. Dopodiché ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 luglio 2022)lefresche per 2Vuoi scoprireè possibileleper ben 2 anni? Bene, per farlo bisogna semplicemente inserirle in un barattolo di vetro. Qual è la magia? Facile: la magia sta nel non dover usare aceto e. per imparare questo trucchetto che ti tornerà utile in varie occasioni. Vedrai che in questo modo lenon perderanno il loro sapore.lefresche per 2Per cominciare dobbiamo recuperare 2 chilogrammi died eliminare il loro calice. Dopodiché ...

Pubblicità

antonio_randino : @donMarcoVitale 'In una #parrocchia come tante gli operatori pastorali litigano per sciocchezze ecco che il… - antonio_randino : RT @antonio_randino: 'In una #parrocchia come tante gli operatori pastorali litigano per sciocchezze ecco che il #parroco richiama tutti ai… - grazia_noviello : @MicheleDiGenn10 Bisogna conservare queste parole, come fossero scolpite nella pietra. - AndreaLompio53 : @evamarghe @annamaria_ff Che Conte stesse usando come carne da macello il residuo gruppo di parlamentari grillini l… - Giovanniscegli : RT @bmimmo123: @Giovanniscegli @zephira_137 Se è per quello Radio Montecarlo riprendeva la notizia di un articolo della Repubblica su come… -