Campagna abbonamenti e maglie, Lombardo: “C’è tempo” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli non ha ancora presentato la Campagna abbonamenti e le nuove maglie ma per Nicola Lombardo C’è ancora tempo. Secondo il responsabile della comunicazione della SSCN, che in conferenza stampa non ricordava bene la data di avvio del prossimo campionato di Serie A, non bisogna avere fretta. Durante la conferenza stampa di Giuntoli è stato chiesto anche quando so sarebbe aperta la Campagna abbonamenti del Napoli e, magari, quando sarebbero state svelate le nuove maglie del Napoli. Giuntoli non ha saputo rispondere dicendo, giustamente, che non si occupa di quell’aspetto. Così è intervenuto il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo che ha detto: “Manca circa un mese all’avvio del campionato c’è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli non ha ancora presentato lae le nuovema per NicolaC’è ancora. Secondo il responsabile della comunicazione della SSCN, che in conferenza stampa non ricordava bene la data di avvio del prossimo campionato di Serie A, non bisogna avere fretta. Durante la conferenza stampa di Giuntoli è stato chiesto anche quando so sarebbe aperta ladel Napoli e, magari, quando sarebbero state svelate le nuovedel Napoli. Giuntoli non ha saputo rispondere dicendo, giustamente, che non si occupa di quell’aspetto. Così è intervenuto il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicolache ha detto: “Manca circa un mese all’avvio del campionato c’è ...

Pubblicità

TorinoFC_1906 : ???????????????? ?????????????????????? ????????/???????? ?? Scendiamo in campo tutti insieme! ?? - orgogliomolosso : Tra #giuntoli e #lombardi oggi non ho assistito ad una conferenza stampa di una squadra di football @sscnapoli ma s… - ILL_marty : @nonleggerlo Durante la campagna abbonamenti sembrava che comprassimo tutto noi Poi una volta fatti gli abbonamenti............... - infoitsport : Campagna abbonamenti e maglie, Lombardo: “C’è tempo” - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ???????????????? ?????????????????????? ????????/???????? ?? Scendiamo in campo tutti insieme! ?? -