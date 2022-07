Calciomercato Milan – 48 ore per De Ketelaere in rossonero | le ultime

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, a che serve rinnovare #Ibra? Eroico ma anche patetico, la sua strafottenza si sta smagnetizzando - Gazzetta_it : De Ketelaere, pronto il blitz Milan: i dettagli della nuova offerta di Maldini #calciomercato - cmdotcom : #Milan, #Bakayoko fermato dalla Polizia: pistole puntate e perquisizione, ma è uno scambio di persona - GianvitoIncorv1 : RT @TeofiloSteven: Domenica di calciomercato: la Roma prende Dybala la Juve prende Bremer il Milan fa arrestare Bakayoko - MilanNewsit : Il Giornale - Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere. Accordo totale con il giocatore: quinquennale da 2,5 mili… -

Milan News 24

De Ketelaere al, oggi il rilancio dopo la Supercoppa del Belgio Armato di megafono, De Ketelaere ha poi festeggiato il successo sotto la curva dei suoi tifosi che lo acclamavano ...Roma News/ Prestito possibile per Saul ed ecco l'ultimatum per Frattesi Accostato con insistenza a Inter e, Dybala sembrava essere vicino anche al Napoli nelle scorse ore. Secondo ... Calciomercato Milan, dalla Spagna: rossoneri su Fekir del Betis Adesso è quasi fatta: de Ligt è vicinissimo al Bayern Monaco, che nella serata di ieri sera ha fatto il rilancio decisivo a 85 milioni di euro, bonus compresi e senza contropartite.E' ovviamente troppo presto per dare giudizi definitivi, ma nei primi due test estivi del Milan si è visto un nuovo Ante Rebic, molto concentrato e voglioso di rifarsi dopo una stagione ...