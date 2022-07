Bari: malore in casa, morta 34enne. Aveva in braccio la figlia di 24 giorni Francavilla Fontana: madre si accorge che il figlio di sei anni ha bevuto varichina e si lancia dal balcone (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna ha accusato un malore ed è caduta dalla scala a chiocciola, nell’appartamento a Bari Palese. Aveva in braccio la figlia di 24 giorni. Accaduto stamattina. La giovane mamma, 34 anni, è morta durante il trasporto al policlinico dove, in osservazione, è ricoverata la neonata le cui condizioni non sono gravi. Sono ricoverati al “Perrino” di Brindisi, in gravi condizioni, il bambino di sei anni e la mamma, di Francavilla Fontana. La donna, accortasi del fatto che per errore il figlio Aveva bevuto varichina, si è buttata dal balcone nel vuoto, dal terzo piano. Indagine dei carabinieri. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna ha accusato uned è caduta dalla scala a chiocciola, nell’appartamento aPalese.inladi 24. Accaduto stamattina. La giovane mamma, 34, èdurante il trasporto al policlinico dove, in osservazione, è ricoverata la neonata le cui condizioni non sono gravi. Sono ricoverati al “Perrino” di Brindisi, in gravi condizioni, il bambino di seie la mamma, di. La donna, accortasi del fatto che per errore il, si è buttata dalnel vuoto, dal terzo piano. Indagine dei carabinieri. L'articolo ...

