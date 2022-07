Bambina barese di sette anni bocciata | a fine mese udienza al Tar Ricorso dei genitori

(Di lunedì 18 luglio 2022) Di Martino Abbracciavento: A Baridi 7in seconda elementare, inon ci stanno e presentanoal Tribunale amministrativo di Bari. Secondo la scuola l’alunna in questione avrebbe avuto una “preparazione lacunosa”, forse a causa delle “ripetute assenze” e della “partecipazione discontinua”. Gli avvocati Giacomo e Roberta Valla, che stanno seguendo il caso per conto della famiglia, fanno sapere che: “Nelle poche laconiche righe cui si riduce lo scrutinio finale vi è l’assoluta assenza di motivazioni tanto eccezionali da aver condotto i docenti a bocciare unadi seconda elementare”. In più i due avvocati, presentandoal Tribunale amministrativo di Bari, hanno chiesto: “l’annullamento, previa sospensiva, del verbale del ...

Stando a ricostruzioni di stampa, a bambina avrebbe accumulato molte persone assenze nel corso dell'anno scolastico, a causa di problemi di salute, infatti tra marzo e aprile scorso, avrebbe ... Dal 1° settembre, in pensione i dirigenti Irma D'Ambrosio dall'artistico e Giuseppe Capozza dal comprensivo Umberto I-San Nicola ...