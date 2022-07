Bakayoko fermato a Milano dalla polizia: pistola contro l’auto. La questura: “L’azione era corretta”: Amnesty: “Profilazione etnica” (Di lunedì 18 luglio 2022) La pistola puntata contro l’altro occupante dell’automobile, il giocatore del Milan Tiémoué Bakayoko con le mani sulla volante mentre l’agente lo perquisisce e un terzo poliziotto che, accertata l’identità, con ogni probabilità comunica al collega che quell’uomo fermato non è il ricercato ma un famoso calciatore. Il video del fermo del centrocampista francese di origini ivoriane ha costretto la questura di Milano a specificare il contesto all’interno del quale è maturato il controllo, ripreso da un uomo che si trovava alle spalle del Suv di Bakayoko bloccato da una volante. Le immagini – diventate virali lunedì – sono state registrate lo scorso 3 luglio, vicino a piazza Gae Aulenti, a due passi dal palazzo della Regione Lombardia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Lapuntatal’altro occupante delmobile, il giocatore del Milan Tiémouécon le mani sulla volante mentre l’agente lo perquisisce e un terzo poliziotto che, accertata l’identità, con ogni probabilità comunica al collega che quell’uomonon è il ricercato ma un famoso calciatore. Il video del fermo del centrocampista francese di origini ivoriane ha costretto ladia specificare il contesto all’interno del quale è maturato illlo, ripreso da un uomo che si trovava alle spalle del Suv dibloccato da una volante. Le immagini – diventate virali lunedì – sono state registrate lo scorso 3 luglio, vicino a piazza Gae Aulenti, a due passi dal palazzo della Regione Lombardia. Il ...

Pubblicità

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - 1Marzia2 : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - misterghini : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia -