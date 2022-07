Atletica, quando gareggia Gianmarco Tamberi ai Mondiali: orario preciso della Finale, programma, tv, streaming (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa notte (martedì 19 luglio, ore 02.45 italiane) Gianmarco Tamberi disputerà la Finale del salto in alto ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico cercherà un colpaccio sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), nonostante il fastidio alla gamba di stacco e una complicata marcia di avvicinamento alla rassegna iridata. Il marchigiano ha tirato fuori gli attributi in qualifica, superando 2.25 e 2.28 al terzo tentativo, quando in entrambi i casi era sull’orlo dell’eliminazione. Gianmarco Tamberi non è nelle migliori condizioni fisiche, ma l’azzurro proverà comunque a inventarsi una magia in una gara complicatissima e che si preannuncia di altissimo livello. Il grande favorito della vigilia è il sudcoreano Sanghyeok Woo, ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa notte (martedì 19 luglio, ore 02.45 italiane)disputerà ladel salto in alto ai2022 dileggera. Il Campione Olimpico cercherà un colpaccio sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), nonostante il fastidio alla gamba di stacco e una complicata marcia di avvicinamento alla rassegna iridata. Il marchigiano ha tirato fuori gli attributi in qualifica, superando 2.25 e 2.28 al terzo tentativo,in entrambi i casi era sull’orlo dell’eliminazione.non è nelle migliori condizioni fisiche, ma l’azzurro proverà comunque a inventarsi una magia in una gara complicatissima e che si preannuncia di altissimo livello. Il grande favoritovigilia è il sudcoreano Sanghyeok Woo, ci ...

