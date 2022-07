Atletica, Paolo Camossi: “Jacobs tornerà a mettere dietro tanta gente. Ottimismo per gli Europei, un mese per essere pronti” (Di lunedì 18 luglio 2022) Archiviata la grande delusione per non essersi potuto giocare in pista la possibilità di salire sul podio mondiale da campione olimpico in carica, per Marcell Jacobs è già tempo di pensare al futuro e al prossimo grande obiettivo stagionale: i Campionati Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). Paolo Camossi, allenatore dello sprinter azzurro, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni all’Ansa in cui risponde alle critiche di alcuni osservatori internazionali che ritengono Jacobs una sorta di meteora: “Marcell tornerà a mettere dietro tanta gente. Jacobs oramai è una realtà dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta americana. Siamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Archiviata la grande delusione per non essersi potuto giocare in pista la possibilità di salire sul podio mondiale da campione olimpico in carica, per Marcellè già tempo di pensare al futuro e al prossimo grande obiettivo stagionale: i Campionatidi Monaco di Baviera (15-21 agosto)., allenatore dello sprinter azzurro, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni all’Ansa in cui risponde alle critiche di alcuni osservatori internazionali che ritengonouna sorta di meteora: “Marcelloramai è una realtà dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta americana. Siamo ...

