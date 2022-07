Amici 22, Arisa nuova insegnate: sarà prof di canto come due anni fa? (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuove sorprese in prossimità della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi . Arisa torna in veste di professoressa , ad annunciarlo in anteprima TvBlog. La cantante lucana dopo due di assenza, ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuove sorprese in prossimità della prossima edizione didi Maria De Filippi .torna in veste diessoressa , ad annunciarlo in anteprima TvBlog. La cantante lucana dopo due di assenza, ...

trash_italiano : Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - Gj_P_R : ??ARISA TORNA AD AMICI?? ARISA TORNA AD AMICI?? ARISA TORNA AD AMICI?? #amici22 - IoIo79553854 : @amicii_news @tvblogit Sono contenta che Arisa torna ad Amici, lei è la migliore insegnante insieme a Lorella?. - peppe844 : RT @trash_italiano: Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - sinbetcha : se non ci fosse zenzerino guarderei amici per arisa -