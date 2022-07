Vladimir Luxuria su Ilary Blasi e la separazione da Francesco Totti: “Lei è una tosta…” (Di domenica 17 luglio 2022) Sono pochi i personaggi famosi che hanno dato il loro parere sulla chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Simona Ventura lo ha (ri)fatto quasi subito parlando al Messaggero, e adesso tocca Vladimir Luxuria che con la conduttrice ha condiviso, nel ruolo di opinionista, la lunga edizione de L’Isola dei Famosi. E se il migliore amico di Totti, Alex Nuccetelli ha raccontato al Corriere che i due avrebbero atteso a comunicare la separazione anche “per permettere a lei di fare l’Isola”, Luxuria non ha dubbi: “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha detto a Torino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Sono pochi i personaggi famosi che hanno dato il loro parere sulla chiacchieratatra. Simona Ventura lo ha (ri)fatto quasi subito parlando al Messaggero, e adesso toccache con la conduttrice ha condiviso, nel ruolo di opinionista, la lunga edizione de L’Isola dei Famosi. E se il migliore amico di, Alex Nuccetelli ha raccontato al Corriere che i due avrebbero atteso a comunicare laanche “per permettere a lei di fare l’Isola”,non ha dubbi: “non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha detto a Torino ...

