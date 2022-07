Van Aert gigante da 9 | Vingegaard troppo indietro | Pogacar attento | Ciccone da 7

(Di domenica 17 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tour, le pagelle della tappa di Carcassonne: Van Aert gigante da 9 - D_Tirinnanzi : @DamianoOrsi1 Roglic DNS, ai -50 più o meno cade Kruijswijk e va DNF, poi km dopo cadono Vingegaard e Benoot, con L… - Salvato43676072 : RT @Eurosport_IT: PHILIPSEN ?? VAN AERT: a spuntarla è il belga dell'Alpecin! #TDF2022 | #EurosportCICLISMO | #Philipsen - pjfla72 : RT @Salvato43676072: ???? #TDF2022 VITTORIA IMMENSA PER JASPER PHILIPSEN! ?? Il belga ottiene la sua prima vittoria al Tour de France a Ca… - Romanito_21 : RT @Eurosport_IT: PHILIPSEN ?? VAN AERT: a spuntarla è il belga dell'Alpecin! #TDF2022 | #EurosportCICLISMO | #Philipsen -

Le pagelle della quindicesima tappa del Tour de France, Rodez - Carcassonne, 202 km. Vittoria in volata di Jasper Philipsen sue Pedersen, maglia gialla sempre al danese Vingegaard con 2'22' su Pogacar. Lunedì riposo, martedì prima tappa pirenaica. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Scontro a tre per la vittoria: Jasper Philipsen con il colpo di reni è riuscito a battere Woute Mads Pedersen. Quarto Peter Sagan (TotalEnergies), poi DannyPoppel (Bora - hansgrohe). ...TOUR DE FRANCE - Andiamo a vedere tutte le classifiche del Tour dalla maglia gialla di leader della generale alla maglia bianca di miglior giovane.Tour de France, al traguardo di Carcassone vittoria del belga Philipsen: battuti i giganti dello sprint con una volata pazzesca.