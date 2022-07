Ultime Notizie – Crisi governo, da sindaci-parlamentari Lega no a firma appello (Di domenica 17 luglio 2022) Cade nel vuoto l’appello dei primi cittadini per Draghi al governo tra i parlamentari-sindaci della Lega. “firmare per una riedizione di governo con il M5S e con chi fa solo teatrini non ha molto senso”, dice all’AdnKronos Alberto Stefani, deputato e primo cittadino di Borgoricco, in provincia di Padova. “Come sindaci del Veneto dobbiamo mobilitarci per un governo che difenda l’autonomia, non certo per dare la firma a un governo fotocopia, che è quello che mi pare venga chiesto”. Dal Veneto al sud non sembra cambiare la posizione dei leghisti a capo di amministrazioni comunali: “Io non l’ho firmato – dice il senatore Guglielmo Pepe, primo cittadino di Sindaco di Tolve, provincia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Cade nel vuoto l’dei primi cittadini per Draghi altra idella. “re per una riedizione dicon il M5S e con chi fa solo teatrini non ha molto senso”, dice all’AdnKronos Alberto Stefani, deputato e primo cittadino di Borgoricco, in provincia di Padova. “Comedel Veneto dobbiamo mobilitarci per unche difenda l’autonomia, non certo per dare laa unfotocopia, che è quello che mi pare venga chiesto”. Dal Veneto al sud non sembra cambiare la posizione dei leghisti a capo di amministrazioni comunali: “Io non l’hoto – dice il senatore Guglielmo Pepe, primo cittadino di Sindaco di Tolve, provincia di ...

Pubblicità

sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, in assemblea M5S prevale linea Conte. Lega: patto fiducia finito DIRETTA - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - serieApallone : Ultime Juventus: contato con l'Atletico per Morata: Secondo le ultime notizie, la Juventus a...... leggi di più su… -