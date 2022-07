Stefano e Belen felici a Ponza | posano per i fan

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 17 luglio 2022)sono piùche mai, stanno trascorrendo qualche giorno insieme in barca, a. Nessuna foto sui rispettivi profili social ma sono i fan a mandare gli scatti a Deianira Marzano, l’esperta in gossip che sui social riceve e pubblica la verità.De Martino non sono mai stati così, la terza volta è quella giusta, è evidente, in più se non amano il gossip di certo adorano mostrarsi in tutto il loro splendore ai fan. Mentre tanti vip evitano il contatto con chi li segue, loro due non si nascondono e se i fan li scoprono si mettono in posa e si divertono con loro. Nessun atteggiamento da super divi e Deianira mostra la loro verità. E’ lei a diffondere le foto della coppia rivelando quanto siano disponibili con ...