Sciopero dei voli, si annuncia una giornata nera: “A queste condizioni di lavoro non sarà l’ultimo” (Di domenica 17 luglio 2022) Orio al Serio. Si annuncia una giornata particolarmente complicata per il trasporto aereo, bersaglio ancora una volta di uno Sciopero proclamato da controllori di volo e dipendenti di alcune compagnie e società, come Ryanair (comprese Malta Air e Crewlink), EasyJet e Volotea. A tal proposito Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, da giorni consiglia ai passeggeri di tenersi aggiornati su eventuali comunicazioni o evoluzioni del proprio volo. Al momento si segnalano quattro cancellazioni, tutte di collegamenti operati da WizzAir: per Cluj-Napoca (14.35), Bucharest Otopeni (15.10), Sofia (16) e Suceava (16.25). “A causa di uno Sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo in Italia, indetto nella giornata di domenica 17 luglio 2022 dalle 14 alle 18, alcuni ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) Orio al Serio. Siunaparticolarmente complicata per il trasporto aereo, bersaglio ancora una volta di unoproclamato da controllori di volo e dipendenti di alcune compagnie e società, come Ryanair (comprese Malta Air e Crewlink), EasyJet e Volotea. A tal proposito Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, da giorni consiglia ai passeggeri di tenersi aggiornati su eventuali comunicazioni o evoluzioni del proprio volo. Al momento si segnalano quattro cancellazioni, tutte di collegamenti operati da WizzAir: per Cluj-Napoca (14.35), Bucharest Otopeni (15.10), Sofia (16) e Suceava (16.25). “A causa di unodegli addetti al controllo del traffico aereo in Italia, indetto nelladi domenica 17 luglio 2022 dalle 14 alle 18, alcuni ...

