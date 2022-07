Sciopero dei voli | è la domenica nera delle low cost

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma – Giornata ‘’, quella di oggi, nell’estate rovente del trasporto aereo. Sono confermati, infatti, gli scioperi proclamati dei controllori di volo dell’Enav e del personalelowRyanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti dal momento che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma sicuramente questo stop che cade nel pienopartenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da partecompagnie aeree in affanno per carenze d’organico in una fase di piena ripartenza dei viaggi post ...

