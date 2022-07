Sampdoria, sondaggio per Escalante con la Lazio | Mercato (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 15:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Un possibile rinforzo per il centrocampo della Sampdoria potrebbe arrivare dalla Lazio. Ai blucerchiati, infatti, piace Gonzalo Escalante, centrocampista classe 1993 di proprietà dei biancocelesti, prestato nel corso della stagione appena conclusa all’Alaves. Nelle ultime ore, il doria avrebbe effettuato un sondaggio con il club capitolino, che considera l’ex Eibar in uscita. Presumibilmente, nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei nuovi contatti, anche perché il Doria sarebbe ingolosito dalla formula con cui la Lazio potrebbe cedere Escalante. I biancocelesti potrebbero infatti considerare la soluzione del prestito, la migliore in questo momento per le casse ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 15:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Un possibile rinforzo per il centrocampo dellapotrebbe arrivare dalla. Ai blucerchiati, infatti, piace Gonzalo, centrocampista classe 1993 di proprietà dei biancocelesti, prestato nel corso della stagione appena conclusa all’Alaves. Nelle ultime ore, il doria avrebbe effettuato uncon il club capitolino, che considera l’ex Eibar in uscita. Presumibilmente, nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei nuovi contatti, anche perché il Doria sarebbe ingolosito dalla formula con cui lapotrebbe cedere. I biancocelesti potrebbero infatti considerare la soluzione del prestito, la migliore in questo momento per le casse ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: sondaggio della Sampdoria per Escalante - LALAZIOMIA : Sampdoria, sondaggio per Escalante con la Lazio - sportli26181512 : Sampdoria, sondaggio per Escalante con la Lazio: Un possibile rinforzo per il centrocampo della Sampdoria potrebbe… - SSLazioOrg : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio -