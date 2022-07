Salvini e Berlusconi | pronti al voto in autunno Oltre mille sindaci pro-Draghi Oggi pomeriggio assemblea M5s

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH I La cristi di Governo, Berlusconi e Salvini: 'Rotto il patto di fiducia, pronti al voto' #ANSA - CarloCalenda : La responsabilità della crisi è tanto dei 5S quanto della Lega. Le continue richieste di sfondare il bilancio pubbl… - AlexBazzaro : Vertice #Salvini-#Berlusconi: 'Siamo pronti ad andare anche alle elezioni a brevissima scadenza.' - foxes7777 : @gasparripdl Ma se Berlusconi e Salvini e Meloni vogliono andare alle elezioni. Dove sta la differenza??? - No_war__no_war : RT @confundustria: Salvini in Sardegna da Berlusconi ribadisce il loro appoggio al referendum per eliminare il #redditodicittadinanza. Ovv… -

... e in questo caso si tratta di chi avrebbe tutto da guadagnare da elezioni in autunno, ovviamente, per non parlare della Meloni. I leader di Lega e Forza Italia non lo possono ...Le chiavi per risolvere il rebus le tengono in mano: se i due leader scelgono il voto anticipato, il governo Draghi finisce ancor prima di mercoledì, giorno del giudizio. CRISI ...Mario Draghi viene descritto «impressionato» e «lusingato» dalla valanga di appelli a restare a palazzo Chigi che gli piovono addosso «dal Paese reale». E ...Il Capitano vola in Sardegna per un summit nella villa di Berlusconi Malumori dentro Forza Italia per la posizione dei ministri governisti Il Pd cerca di convincere Draghi ‘svuotando’ i gruppi contian ...