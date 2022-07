Rosalinda Cannavò chiede ai fan un parere | ecco cosa è emerso FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 luglio 2022)ai fan il propriosulla nuova app riguardo i messaggi anonimi:dalle sue parolenegli ultimi giorni ha stupito i fan annunciando una super novità. L’ex gieffina dopo l’avventura vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tornerà in televisione. L’attrice e cantante è stata amatissima da intere generazioni durante la sua permanenza nel noto reality show di Canale 5. Dopo la partecipazione come concorrente all’interno della Casa più spiata d’Italia, latorna ad essere concorrente in una nuova trasmissione televisiva. L’amatissimalo scorso febbraio ha esordito nell’ambito della musica lanciando il suo primo ...