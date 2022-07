Roma | Mourinho svela il suo tatuaggio | ecco i trofei europei

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - cristianopeconi : Non leggo e sento stronzate su #Zaniolo da un paio di giorni…si sono arresi?? #Roma #Mourinho - filippoASR1927 : RT @VoceGiallorossa: ???Faccini: '@PauDybala_JR-@OfficialASRoma? La garanzia è Mourinho' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #calciomercato… -

- Ecco finalmente il tatuaggio di. Questa sera lo Special One ha pubblicato sui propri social una sua foto con il famoso tatuaggio fatto lo scorso 3 luglio, la sera stessa del suo ...... ma l'Inter non ha chiuso - vista anche la quantità di attaccanti in rosa e l'arrivo di Lukaku - così da aprire all'inserimento die Napoli. Entrambe, come raccontato da Calciomercato.it, hanno ...I successi con Porto, Inter e United oltre alla recente vittoria in Conference League con la Roma. Le gioie internazionali dell'allenatore portoghese per sempre sulla sua pelle ...La Roma fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo quanto annunciato da Sky Sport, nell'incontro odierno tra Tiago ...