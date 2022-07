Raggiunta l’intesa verbale tra Juventus e Bayern Monaco per de Ligt: le cifre dell’accordo (Di domenica 17 luglio 2022) Tutto fatto per il passaggio di Mathijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo verbale per il cartellino del calciatore sulla base di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Per il calciatore invece un contratto di 5 anni, fino al 2027. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Tutto fatto per il passaggio di Mathijs dedallaal. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordoper il cartellino del calciatore sulla base di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Per il calciatore invece un contratto di 5 anni, fino al 2027. SportFace.

