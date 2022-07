Quando parla il campo, il Napoli va decisamente meglio: 4-1 al Perugia, altra perla di Kvaratskhelia (Di domenica 17 luglio 2022) Il Perugia non è l’Anaune. Gioca in Serie B, è allenata da un signor tecnico come Castori. A Dimaro ha giocato una partita aggressiva – per certi aspetti fin troppo -, e ha rappresentato un test attendibile per essere la seconda amichevole di stagione del Napoli. Test che la squadra di Spalletti ha superato brillantemente al di là del risultato finale: 4-1. Gol di Kvaratskhelia, Anguissa, Politano e Petagna al 90esimo su rigore. Sul 2-0 il gol del Perugia. Quando si gioca, il Napoli va meglio. Finisce il tempo delle chiacchiere e parla il campo. E il Napoli mostra di essere una squadra solida, forte. Guai a dirlo, a Napoli si rischia il linciaggio se osi dire che la squadra è competitiva. Il popolo dei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Ilnon è l’Anaune. Gioca in Serie B, è allenata da un signor tecnico come Castori. A Dimaro ha giocato una partita aggressiva – per certi aspetti fin troppo -, e ha rappresentato un test attendibile per essere la seconda amichevole di stagione del. Test che la squadra di Spalletti ha superato brillantemente al di là del risultato finale: 4-1. Gol di, Anguissa, Politano e Petagna al 90esimo su rigore. Sul 2-0 il gol delsi gioca, ilva. Finisce il tempo delle chiacchiere eil. E ilmostra di essere una squadra solida, forte. Guai a dirlo, asi rischia il linciaggio se osi dire che la squadra è competitiva. Il popolo dei ...

