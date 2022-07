Perché i voli dall'Italia sono a rischio (Di domenica 17 luglio 2022) Clima rovente nei cieli Italiani. dalle 14 di oggi, 17 luglio, scattano quattro ore di sciopero proclamati dai controllori di volo dell'Enav e dal personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. ... Leggi su today (Di domenica 17 luglio 2022) Clima rovente nei cielini.e 14 di oggi, 17 luglio, scattano quattro ore di sciopero proclamati dai controllori di volo dell'Enav e dal personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. ...

