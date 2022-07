Mondiali di atletica, Elena Vallortigara in finale nell’alto (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – Nessun errore e tanta fiducia verso la finale: Elena Vallortigara sbarca tra le migliori dodici ai Mondiali di atletica con un percorso netto nella qualificazione del salto in alto, fino alla misura di 1,93, dopo aver superato senza problemi 1,81, 1,86 e 1,90. “Adesso tutto è possibile, sogno una medaglia”, il commento della vicentina che tornerà in pedana nella notte italiana tra martedì e mercoledì per il turno decisivo. Nel triplo, eliminata Ottavia Cestonaro che non va oltre 13,63 (+0.4) nel primo round. Fuori anche Mario Lambrughi con 50.18 nei 400 ostacoli: è il primo degli esclusi. Assegnati due titoli Mondiali nella mattinata dell’Oregon, la serata italiana: l’oro dei 10.000 va all’etiope primatista del mondo Letesenbet Gidey (30:09.94), il trionfo nel martello, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – Nessun errore e tanta fiducia verso lasbarca tra le migliori dodici aidicon un percorso netto nella qualificazione del salto in alto, fino alla misura di 1,93, dopo aver superato senza problemi 1,81, 1,86 e 1,90. “Adesso tutto è possibile, sogno una medaglia”, il commento della vicentina che tornerà in pedana nella notte italiana tra martedì e mercoledì per il turno decisivo. Nel triplo, eliminata Ottavia Cestonaro che non va oltre 13,63 (+0.4) nel primo round. Fuori anche Mario Lambrughi con 50.18 nei 400 ostacoli: è il primo degli esclusi. Assegnati due titolinella mattinata dell’Oregon, la serata italiana: l’oro dei 10.000 va all’etiope primatista del mondo Letesenbet Gidey (30:09.94), il trionfo nel martello, ...

