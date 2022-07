Meghan Markle promette battaglia con un anello che è una vera e propria dichiarazione politica

Leggi su newnotizie

(Di domenica 17 luglio 2022)si dichiara con unche nasconde un significato molto profondo. Scopriamo insieme i dettagli.è ormai nota per la sua lotta a favore dei diritti delle donne, sostenendo ormai da anni, campagne benefiche per l’istruzione femminile e l’uguaglianza di genere. La duchessa di Sussex, che abita in pianta a stabile L'articolo NewNotizie.it.