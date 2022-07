Ligabue | sai cosa faceva prima di diventare famoso? Da non credere

Pubblicità

luisa83156856 : @MAX_6_9 Quante cose che non sai di me Quante cose che non puoi sapere… Bellissima canzone ?? Elisa Ligabue?? -

Il Sussidiario.net

, tante cose non le ho più' - ha confessato la Bertè a Vogue precisando - 'non ascolto mai le ...e amori/ Storie tormentate e figli segreti Loredana Bertè e la collaborazione con Luciano...). A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al ... Quando prendi quella creaturina fra le braccia eche ora tocca a te. Nessuno può prepararti all'... Loredana Bertè/ 'Non ascolto mai le mie canzoni e non sto a riguardarmi gli abiti' Un’opportunità in più per gli appassionati dell’arte di Antonio Ligabue. L’esposizione dal titolo “Ligabue. Un altro mondo” a cura di Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi, organizzata da Augusto Agosta ...Dal 20 luglio al 31 agosto, la mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 12.30 - ore 15.30 alle 22.00. Ligabue: un altro mondo ...