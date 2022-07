La politica osi di più, provi ad “emozionare” il popolo abbandonando le squallide liturgie (Di domenica 17 luglio 2022) Senza riferimento all’azione partitica, ma di certo ovviamente alla situazione politica nel significato preciso, ossia gli orientamenti di una società, ebbene, che cosa vogliamo? Tentare o no di mettere fine alla guerra? Avversare, e come, la malattia inflazionistica? Affrontare in che modo la risorta pandemia non rendendola fonte di dominio sociale, reclusione, impaurimento? Ovviamente nessuno si illude, nel caso della pandemia, che la “quarta dose” sarà per gli anziani e non si spargerà all’intera popolazione. Guardiamoci allo specchio. Attualmente né il nostro Paese, né l’Europa, né oltre Atlantico vi è il minimo risveglio in favore della pace, anzi vi è certezza di durata. Ma nello stesso tempo si afferma che la guerra porta danni. Sicché non vi è programma di salvezza, di beneficio continuando come nel presente. Allora, perché continuare? Sull’inflazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 luglio 2022) Senza riferimento all’azione partitica, ma di certo ovviamente alla situazionenel significato preciso, ossia gli orientamenti di una società, ebbene, che cosa vogliamo? Tentare o no di mettere fine alla guerra? Avversare, e come, la malattia inflazionistica? Affrontare in che modo la risorta pandemia non rendendola fonte di dominio sociale, reclusione, impaurimento? Ovviamente nessuno si illude, nel caso della pandemia, che la “quarta dose” sarà per gli anziani e non si spargerà all’intera popolazione. Guardiamoci allo specchio. Attualmente né il nostro Paese, né l’Europa, né oltre Atlantico vi è il minimo risveglio in favore della pace, anzi vi è certezza di durata. Ma nello stesso tempo si afferma che la guerra porta danni. Sicché non vi è programma di salvezza, di beneficio continuando come nel presente. Allora, perché continuare? Sull’inflazione ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : La politica osi di più, provi ad “emozionare” il popolo abbandonando le squallide liturgie - RedMax08289841 : @matteorenzi @ItaliaViva Sei ormai il nessuno in politica e osi giudicare l'operato di Conte???????? - ValerioPastore1 : La politica è l'arte del compromesso? Va bene, ma sia chiaro: preferisco andare a votare cinque volte di fila un PD… - eflatmajor73 : 3 governi in una legislatura, 3. Nessuno osi parlare di serietà in relazione con la politica di sto paese. - tharros_nuraghe : RT @Curini: “C’è una precisa volontà di spargere catastrofismo per imporre una transizione ecologica dannosa” lo temo anche io. C’è molta i… -