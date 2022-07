Incidente aereo in Grecia, il velivolo in fiamme si schianta al suolo: ci sono almeno 8 morti (Di domenica 17 luglio 2022) Il disastro aereo è avvenuto vicino a Paleochori Kavalas, nella Grecia del nord. L’agenzia di stampa greca Ana, che ha riportato la notizia dello schianto, ha riportato alcune dichiarazioni di diversi testimoni oculari che hanno riferito che il velivolo era in fiamme e di aver udito l’esplosione. Su Twitter, alcuni utenti hanno pubblicato il video dell’evento: si vede nelle immagini una palla di fuoco che si schianta al suolo esplodendo. Cosa è successo? Grecia, schianto aereo vicino a Kavalas: otto morti Il pilota del velivolo aveva chiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Kavalas per un’avaria a un motore, ma non ci è mai arrivato schiantandosi a circa 40 chilometri dallo scalo. Dalle ... Leggi su tvzap (Di domenica 17 luglio 2022) Il disastroè avvenuto vicino a Paleochori Kavalas, nelladel nord. L’agenzia di stampa greca Ana, che ha riportato la notizia dello schianto, ha riportato alcune dichiarazioni di diversi testimoni oculari che hanno riferito che ilera ine di aver udito l’esplosione. Su Twitter, alcuni utenti hanno pubblicato il video dell’evento: si vede nelle immagini una palla di fuoco che sialesplodendo. Cosa è successo?, schiantovicino a Kavalas: ottoIl pilota delaveva chiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Kavalas per un’avaria a un motore, ma non ci è mai arrivatondosi a circa 40 chilometri dallo scalo. Dalle ...

Pubblicità

nandocrisafi2 : RT @walterlana6: Un aereo Cargo ucraino è precipitato in Grecia. Trasportava 11 tonnellate di armi. Il mercato nero s'ingrassa perché le ar… - pavafrav : RT @LPalmisano: Poi un singolare incidente aereo ci fa piombare in un probabile traffico internazionale di armi dove dentro c'è tutto (Serb… - imbucatospecial : #attualita #Incidente per un aereo cargo ucraino in #Grecia trasportava munizioni per il #Bangladesh - MarioBarberini3 : @OrtigiaP Il fatto che l'aereo fosse di una compagnia ucraina non significa che trasportasse armi ucraine. Cred ci… - TovarishM5S : RT @walterlana6: Un aereo Cargo ucraino è precipitato in Grecia. Trasportava 11 tonnellate di armi. Il mercato nero s'ingrassa perché le ar… -