In Italia, Amazon Prime potrebbe superare Netflix per audience nel breve periodo (Di domenica 17 luglio 2022) Non è soltanto una questione di numero di abbonati. Le difficoltà che ha fatto registrare Netflix nell’ultimo periodo sembrano evidenti, almeno per quanto riguarda l’Italia, anche in termini di audience aggregata. A rivelarlo c’è uno studio dell’app JustWatch, nota al grande pubblico perché permette di conoscere esattamente dove e quando è presente una particolare serie tv, un documentario o un programma esclusivo sulle varie piattaforme OTT. Una commodity, insomma, per evitare scroll infiniti dei cataloghi delle varie applicazioni e centrare al primo colpo il bersaglio della piattaforma per poter fruire di un contenuto. Attenta osservatrice del mercato dello streaming, JustWatch ha anche messo in campo un team di ricercatori per capire quali possano essere le piattaforme con maggiore audience in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 luglio 2022) Non è soltanto una questione di numero di abbonati. Le difficoltà che ha fatto registrarenell’ultimosembrano evidenti, almeno per quanto riguarda l’, anche in termini diaggregata. A rivelarlo c’è uno studio dell’app JustWatch, nota al grande pubblico perché permette di conoscere esattamente dove e quando è presente una particolare serie tv, un documentario o un programma esclusivo sulle varie piattaforme OTT. Una commodity, insomma, per evitare scroll infiniti dei cataloghi delle varie applicazioni e centrare al primo colpo il bersaglio della piattaforma per poter fruire di un contenuto. Attenta osservatrice del mercato dello streaming, JustWatch ha anche messo in campo un team di ricercatori per capire quali possano essere le piattaforme con maggiorein ...

Pubblicità

giocarmon : ITALIA MIA ULTRA BOX 4 DVD - VERONICA BELLI, AXEN, DARIO LUSSURIA - FAMIGLIA LUSSURIOSA, L'INCULATORE MASCHERATO, P… - rominapetrini2 : @FoxNews #SerraSanBruno, aveva in caso mezza tonnellata di droga, armi e munizioni. - zazoomblog : Tv in streaming Netflix rallenta anche in Italia: Amazon e Disney recuperano terreno - #streaming #Netflix… - UPrezzo : ?? ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa solo: €11.50 Occhio, questa offerta potrebbe terminare tra qual… - Fabio92706240 : @AndreaSpanu6 Mi sa che non hai ben capito il 'grillismo'. Loro sono per l'innovazione, le infrastrutture e la tass… -