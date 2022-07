Gazzetta – Milan | settimana con firma di Ibra | Sanches e Tanganga

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 12:00:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: Lo svedese prolunga entro martedì. Il Psg spinge, ma il Lilla fa muro per il portoghese: Maldini ci prova L’alfabeto delcomincia dalla Z, come sempre da quando Zlatanhimovic si è rimesso la maglia rossonera, nel gennaio di due anni fa: la tradizione sarà rispettata anche questa, che si aprirà con l’accelerata per De Ketelaere ma anche con ladello svedese sul nuovo contratto. Avanti insieme per un’altra stagione, avanti fino alla fine, visto che prima o poi anche il Benjamin Button del pallone dovrà dire basta. Succederà, ma non è questo il momento, anzi:, al lavoro per recuperare dall’intervento di ricostruzione al ...