Crisi governo, Financial Times: “Italia ha bisogno di Draghi, ‘whatever it takes'” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – ”L’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi”. Titola così, inequivocabile, il Financial Times. Aggiungendo che ”era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica Italiana da Mario Draghi non sarebbe durata” e ricordando che ”la tensione che ribolliva da mesi all’interno della coalizione di governo Italiana è alla fine traboccata” con lo strappo dei Cinque Stelle. ”L’Italia è ora in Crisi politica”, scrive il giornale sottolineando che ”è il momento peggiore”. E annunciando che ”questa settimana sarà cruciale, e non solo per l’Italia”. Per il Financial Times ”la prospettiva migliore è che Draghi continui a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – ”L’ha ancoradi Mario”. Titola così, inequivocabile, il. Aggiungendo che ”era inevitabile che la rara stabilità portata alla politicana da Marionon sarebbe durata” e ricordando che ”la tensione che ribolliva da mesi all’interno della coalizione dina è alla fine traboccata” con lo strappo dei Cinque Stelle. ”L’è ora inpolitica”, scrive il giornale sottolineando che ”è il momento peggiore”. E annunciando che ”questa settimana sarà cruciale, e non solo per l’”. Per il”la prospettiva migliore è checontinui a ...

