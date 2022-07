Crisi di governo: veti e paletti dei partiti, un mosaico pieno di crepe. Nel frattempo la macchina elettorale si è messa in moto (Di domenica 17 luglio 2022) In caso di scioglimento delle Camere il 29 luglio, si andrebbe alle elezioni il 2 ottobre. Il dem Franceschini: se Draghi dice sì, FI e Lega non potrebbero ritrarsi Leggi su corriere (Di domenica 17 luglio 2022) In caso di scioglimento delle Camere il 29 luglio, si andrebbe alle elezioni il 2 ottobre. Il dem Franceschini: se Draghi dice sì, FI e Lega non potrebbero ritrarsi

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - LauraGi63815697 : RT @luisellacost: Di ritorno da Marte trovo una crisi di governo nonostante una maggioranza ci sia, Renzi in sintonia con Di Maio e Putin c… - ManuTaz : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… -