Crisi di governo, programma blindato e senza il leader 5 Stelle: spunta una strada alternativa alle urne (Di domenica 17 luglio 2022) Non è escluso che si formi un’altra componente (l’ennesima): per poter dire a Draghi che il M5S non esiste più Leggi su corriere (Di domenica 17 luglio 2022) Non è escluso che si formi un’altra componente (l’ennesima): per poter dire a Draghi che il M5S non esiste più

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - MelgerTina : RT @Elisabetta_H_: Anche Gelmini inizia a confondere la forma di governo parlamentare con la monarchia assoluta. Dev’essere l’effetto colla… - infoitinterno : Per Di Maio la crisi di governo è una “vendetta politica” di Conte -