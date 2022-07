Conte ricatta ancora Se non ci ascoltano fuori dal governo Ma è nuova rottura | 50 pronti a lasciare

Pubblicità

adriano1949 : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda E allora portateli a casa tu quei coglioni!! Ma tu faresti un governo con gente tota… - Mazzei7Diego : @ItaliaViva @renzi Dai Matteo, gli hai insegnato tu a Conte come si ricatta politicamente! Poi se non la fate finit… - ValterRimini : @TeresaBellanova Benzina 2€/lt, inflazione 8%, spread 220 punti, bollette aumento 100%. Ma secondo i poltronari di… - mghignatti : @borghi_claudio A è Conte che ricatta ? Io pensavo alla commissione eu e altri !! - ilPomonaso : Ah, ora ho capito: Lega ricatta => colpa di Conte ???? -

La Stampa

Non salva nulla della lista diNo, perché non sono proposte ma bei sogni. Abbiamo visto il ... La russa Gazpromancora l'Italia e taglia le forniture. Una mossa di reciprocità: l'Italia ...Giuseppe, ancora provato dallo stress di questi giorni, dà ragione a Landini su tutto, spiega che i lavoratori "chiusi in casa due anni per il Covid, hanno scoperto una percezione più ... Crisi di governo, Conte: “Chiarezza o usciamo. Da noi non un no alla fiducia a Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” 'Conte e il Movimento 5 stelle bruciano la migliore (e forse ultima) riserva della Repubblica impegnata a governare l'Italia in un momento drammatico tra crisi energetica pandemia e inflazione. La fol ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...