Chelsea | la cessione di Koulibaly apre al dialogo | due obiettivi per Giuntoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 luglio 2022) Con l’addio die con l’incasso di 40 milioni, si intensificano le trattative del Napoli sul mercato in entrata. In particolare, ladel difensore senegalese alha riaperto le porte con il club di Premier League per alcuni nomi che sono sul taccuino del ds Cristiano. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla possibilità per il Napoli di concludere un doppio colpo dal. Si parla dell’attaccante Broja e del portiere Kepa, nomi già accostati al Napoli nelle settimane precedenti. Armando Broja (Getty Images) Doppio colpo dal: Broja-Kepa Per quanto riguarda Armando Broja, centravanti albanese classe ’01, De Laurentiis l’aveva preso in considerazione in vista di un possibile addio di Victor Osimhen a fronte ...