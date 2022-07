Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - PianetaMilan : #Calciomercato #Lazio – Il Club #Bruges ci riprova per Vedat #Muriqi - ProfidiAndrea : ?? #Lazio, rebus portieri. Gazzetta: '#Provedel per giocarsi il posto' 'Lo #Spezia chiede €4m più altri €500mila di… -

Lazio News 24

Commenta per primo Il terzino dellaElseid Hysaj ha parlato aStyle Channel dopo la vittoria in amichevole contro la Triestina: 'È stata una bella partita. Con il passare dei minuti si è fatta sentire un po' di stanchezza, ma la squadra a reagito bene. ...Commenta per primo La prima non ufficiale di Romagnoli con la maglia della suasi conclude 3 - 1 in favore dei biancocelesti: Immobile segna e definisce il parziale di 1 - 0, nella ripresa Basic allunga e Melchiorri dimezza lo svantaggio. Ci pensa poi il giovane Bertini a ... Calciomercato Lazio, nome nuovo per il vice Immobile: contatti avviati per Petagna il giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti ha parlato delle ultime trattative di mercato in casa azzurra ai microfoni di AreaNapoli.it ...La carica dei mille tifosi spinge la nuova Lazio ad Auronzo sotto lo sguardo di Lotito. Finalmente il debutto di Romagnoli, già leader della difesa accanto a un Patric sontuoso, e ...