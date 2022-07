Calciomercato Cagliari, è Puscas il sostituto di Joao Pedro (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: Puscas del Reading è il candidato per l’attacco rossoblu per prendere il posto di Joao Pedro Il Cagliari si prepara a salutare definitivamente l’attaccante Joao Pedro. Il numero 10 italo brasiliano è con sul piede di partenza, direzione campionato turco. Fra le alternative al giocatore c’è George Puscas del Reading. Il centravanti rumeno è in corsa: la valutazione del cartellino si aggira attorno ai quattro milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra non è certo impossibile. Resta da capire se la trattativa potrà andare in porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)del Reading è il candidato per l’attacco rossoblu per prendere il posto diIlsi prepara a salutare definitivamente l’attaccante. Il numero 10 italo brasiliano è con sul piede di partenza, direzione campionato turco. Fra le alternative al giocatore c’è Georgedel Reading. Il centravanti rumeno è in corsa: la valutazione del cartellino si aggira attorno ai quattro milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra non è certo impossibile. Resta da capire se la trattativa potrà andare in porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

