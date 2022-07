Brutte notizie per Mertens? Il c.t. del Belgio avverte: “Terrò conto della situazione” (Di domenica 17 luglio 2022) Ancora ci sono poche notizie su quella che sarà la squadra di Dries Mertens nella prossima stagione. Il belga, miglior marcatore della storia del Napoli, si è liberato dai partenopei lo scorso primo luglio, ed è in questo momento a tutti gli effetti un parametro zero. Ciro percepiva, fino alla scorsa stagione, circa 4,5 milioni di euro netti all’anno, cifre che il Napoli non può permettersi, vista anche l’età dell’attaccante. Il Marsiglia e la Lazio di Maurizio Sarri sembra abbiano approcciato l’entourage del giocatore, senza però avvicinarsi a un accordo. Belgio, Dries Mertens (BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images) La richiesta del giocatore sarebbe un biennale da 5 milioni netti, circa due milioni in più dell’offerta che pare De Laurentiis gli abbia fatto. Proprio di questa ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ancora ci sono pochesu quella che sarà la squadra di Driesnella prossima stagione. Il belga, miglior marcatorestoria del Napoli, si è liberato dai partenopei lo scorso primo luglio, ed è in questo momento a tutti gli effetti un parametro zero. Ciro percepiva, fino alla scorsa stagione, circa 4,5 milioni di euro netti all’anno, cifre che il Napoli non può permettersi, vista anche l’età dell’attaccante. Il Marsiglia e la Lazio di Maurizio Sarri sembra abbiano approcciato l’entourage del giocatore, senza però avvicinarsi a un accordo., Dries(BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images) La richiesta del giocatore sarebbe un biennale da 5 milioni netti, circa due milioni in più dell’offerta che pare De Laurentiis gli abbia fatto. Proprio di questa ...

