Amichevole Napoli - Perugia, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 luglio 2022) Alle ore 18 si disputerà l'Amichevole tra Napoli e Perugia a Dimaro, Ecco le formazioni ufficiali : Napoli ( 4-3-3 ) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.Spalletti Perugia ( 3-5-2 ) Gori, Sgarbi, Curado, Vulkic, Casasola, Iannoni, Onishchenko, Kouan, Angori, Dembèlè, Melchiorri.All.Castori

