Alcol | prime sanzioni e pattuglie dedicate a Genova Proteste nella movida | “Punizione eccessiva”

Pubblicità

rep_genova : Alcol vietato di notte in strada a Genova, le prime multe. “E ora controlli mirati” [di Marco Lignana] [aggiornamen… - ducadalba : @checco_sanna @SimoPillon Io sto dicendo che abbiamo 3 sostanze psicotrope: alcol, tabacco e cannabis. Mi chiedo ch… - Stegosauro : Il bevitore responsabile: non ha la patente, non guidae quindi si sfonda d'alcol dalle prime ore del pomeriggio. #ungiornoinpretura - supercicciolo : RT @ComuneParma: ?? La Polizia Locale di Parma vigila le notti d'estate. Controlli della campagna di sicurezza stradale contro l'abuso di a… - ComuneParma : ?? La Polizia Locale di Parma vigila le notti d'estate. Controlli della campagna di sicurezza stradale contro l'abu… -

Negativo l'test Secondo lericostruzioni effettuate sul posto dagli agenti del consorzio di polizia locale Padova Ovest, la collisione sarebbe avvenuta mentre l'auto cercava di svoltare ...In base allericostruzioni, il marito della donna era impegnato in una manovra in retromarcia ... Ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna ed effettuare l'- test ...Le sanzioni nei vicoli, il nuovo assessore alla sicurezza Sergio Gambino: “ Nel weekend svolta attività di prevenzione” ...Un uomo di 44 anni originario della Romania, dopo aver bevuto in maniera smodata, è scivolato dal ponte del Brenta in via Padova a Busa di Vigonza. Un passante ha sentito i suoi lamenti e ha chiamato ...