WWE: Una puntata non eccezionale di Smackdown incide anche sugli ascolti (Di sabato 16 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata ha fatto registrare un totale di 1.976.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.40 mantenendosi quindi su buoni numeri. Sotto i 2 milioni Lo show blu ha fatto registrare un calo negli ascolti rispetto alla settimana precedente, anche il dato nel rating fa registrare un leggero calo, in più c'è da far notare che nonostante delle puntate qualitativamente non eccellenti lo show, si teneva sui 2 milioni, questa settimana una puntata non ottima ha inciso e gli spettatori sono scesi sotto la soglia dei 2 milioni.

