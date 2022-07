Wta Budapest 2022 | il montepremi e il prize money

(Di sabato 16 luglio 2022) Ile ildel Wta 250 di, torneo ungherese sulla terra rossa. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding, seguita dall’azzurra Martina Trevisan. Presente anche un’altra italiana, ovvero Elisabetta Cocciaretto, Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 247mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.WTA 250PRIMO TURNO – € 2.200 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.065 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 5.000 (60 punti) SEMIFINALI – € 8.870 (110 ...

Aleksandra Krunic e Bernarda Pera si affronteranno con merito nella finale del torneo250 di2022 . Incredibile il percorso della serba, che in semifinale ha demolito per 6 - 2 6 - 2 la kazaka Putintseva . Sono appena sei i game lasciati nelle ultime tre partite per una ...L'ultimo atto del torneo250 di2022 sarà tra Aleksandra Krunic e Bernarda Pera . La serba si sta dimostrando letteralmente ingiocabile. Basti pensare che nelle sue ultime tre uscite ha lasciato per strada ... Tennis: Wta Budapest, fuori ai quarti anche Trevisan Saranno l'americana Bernarda Pera e la serba Aleksandra Krunic a sfidarsi nella finale del torneo WTA 250 di Budapest. Una sfida, questa, per certi versi particolare: l'una è nata in Croazia, ma si è ...In contemporanea con il celebre torneo ATP (ora 500, in passato è stato anche un Masters 1000), si gioca anche il WTA Hamburg European Open, che l’anno scorso è tornato in calendario dopo un’assenza c ...