Ultime Notizie – Covid | giudice accerta nesso tra vaccino e trombocitemia | 16enne sarà risarcito

(Di sabato 16 luglio 2022) “Un ragazzo di 16 anni residente a Pisa riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione anti-, dopo il definitivomento della correlazione tra la somministrazione dele i gravi danni alla salute riportati dallo stesso”. La vicenda viene resa nota oggi dal Codacons – associazione che assiste legalmente il ragazzo – da sempre favorevole alla campagna vaccinale e ai vaccini ma che, al tempo stesso, ha da tempo avviato diverse iniziative legali affinché tutti i cittadini danneggiati dalle vaccinazioni possano ottenere gli indennizzi cui hanno diritto in base alle legge 210/92. Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, infatti, attraverso una relazione tecnica ha riconosciuto ilcausale tra la vaccinazione e laautoimmune riportata dal ragazzo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Mr_Wildenbruck : @HoaraBorselli - TuttoSuMilano : POLITICHE GIOVANILI. I QUARTIERI CORVETTO E ROGOREDO SI TRASFORMANO IN SET CON “CINEMADAMARE” -… -

Sky Tg24

E proprio Quintero è stato arrestato nelleore nella municipalità di Choix, nello stato nord - occidentale di Sinaloa, una delle zone centrali del traffico di droga del Messico. È stato ...Oltre al rammarico per le famiglie delle vittime, il premier socialista Pedro Sanchez ha espresso forte preoccupazione per lediffuse dagli scienziati: stando alleprevisioni, l'ondata ... Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. In corso il Consiglio dei 5 Stelle Sorride Scott Redding, il che – dopo le difficoltà incontrate nei primi round stagionali – è già una notizia. Il venerdì di Donington infatti ha regalato al capitano della spedizione BMW ...Colpo allo spaccio di droga all'isola d'Elba: la guardia di Finanza di Portoferraio (Livorno) in esecuzione dell'ordinanza del gip di Livorno della misura cautelare dell'obbligo di dimora scattata a c ...