(Di sabato 16 luglio 2022) Scadono fra due giorni ledi partecipazione all’avviso per l’individuazione delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati adprovenienti da contesti migratori, con particolare riferimentoprovenienti dall’Ucraina, nella fascia 0-14 anni, da svolgersi nelL'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Supporto alunni ucraini nel periodo estivo, domande entro il 18 luglio. 46 euro a ora agli insegnanti - ProDocente : Piano estate minori stranieri, supporto alunni ucraini: paga insegnanti 46,45 euro/ora. Domande entro il 18 luglio - zazoomblog : Piano estate minori stranieri supporto alunni ucraini: paga insegnanti 4645 euro-ora. Domande entro il 18 luglio -… - orizzontescuola : Piano estate minori stranieri, supporto alunni ucraini: paga insegnanti 46,45 euro/ora. Domande entro il 18 luglio - scorpio66966 : RT @ErreOEsseEsse: @kabara79 Speriamo riescano a farla continuare. Questi ragazzi sono una grande risorsa per il nostro Paese, ho alunni ar… -

Orizzonte Scuola

Da sette - otto anni, infatti, al Pio X proponiamo ai nostriuna cosa diversa rispetto alla ... il Progetto Donne Veneto e ildi Spazio Donna Treviso. 'Ho seguito gli incontri - ha ......scolastico deglidisabili, per un totale di 102.424,37 euro. 'Anche quest'anno la Regione Emilia - Romagna ha confermato l'importante stanziamento a favore degli Enti locali adi un ... Piano estate minori stranieri, supporto alunni ucraini: paga insegnanti 46,45 euro/ora. Domande entro il 18 luglio La nostra scuola ha 800 alunni distribuiti tra primaria e secondaria ... comunque l’istituto potrà usufruire di fondi di supporto «Abbiamo saputo che la scuola capofila di Forcella per ...Decollatura - “L’obbligo scolastico dura fino a diciotto anni per gli alunni con disabilità”. Lo chiarisce in una circolare Antonella Mongiardo, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superi ...