Stop alle fake news, Zuckerberg interviene, ecco cosa succederà a chi pubblica (Di sabato 16 luglio 2022) Meta, come sappiamo, è il nome della società madre di Facebook e Instagram, di Mark Zuckerberg. La società è impegnata, sin dalla sua nascita, nel seguire e creare l’evoluzione del mondo digitale. Ora l’impegno è focalizzato su una questione importante, come quella delle fake news. Per fake news si intendono tutte quelle notizie chiamate “bufale”, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 16 luglio 2022) Meta, come sappiamo, è il nome della società madre di Facebook e Instagram, di Mark. La società è impegnata, sin dalla sua nascita, nel seguire e creare l’evoluzione del mondo digitale. Ora l’impegno è focalizzato su una questione importante, come quella delle. Persi intendono tutte quelle notizie chiamate “bufale”, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono molti i dossier che potrebbero subire uno stop o un rallentamento dai diversi esiti che potrebbe avere una cri… - enpaonlus : La Sicilia approva il Ddl sul randagismo: stop all’esportazione massiva degli animali nei canili da una regione all… - GiuliaCoco19 : RT @CaraNelleVigne: Io nella democrazia non ci credo più devono votare solo le persone intelligenti basta mi dispiace se sei terrapiattista… - Methamorphose30 : RT @ChiodiDonatella: Comunque c'è anche lo stop della #Cassazione al processo per il massacro di #GiulioRegeni oltre alle assoluzioni per l… - eErgaOmnes : RT @Ste_Mazzu: Alla caduta del Conte bis sui giornaloni non ho letto una sola riga di illazioni sullo stop alle armi all'Arabia Saudita e i… -